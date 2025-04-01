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«Абсолютно свідомо та цілеспрямовано»: Зеленський повідомив про удари РФ по енергетичних обʼєктах у Херсоні

Володимир Зеленський, фото: Getty ImagesВолодимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «свідомі удари» Росії по енергетичних обʼєктах у Херсоні, внаслідок яких частина міста залишилася без електрики.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні до українців. 

«Міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Були удари, і сьогодні — знову був удар в Херсоні: застосування російського дрона по обʼєкту енергетики, по обладнанню — абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики», — повідомив Володимир Зеленський.

Він додав, що необхідно зафіксувати порушення: 

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«Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії».

 

Що відомо про «30-денну тишу»?

11 березня відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює». 

Згодом, 13 березня, президент РФ Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має гарантувати «довгостроковий мир».

Своєю чергою, Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін зробив «багатообіцяючу заяву, але вона не була повною». 

Згодом радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що з 18 березня російська армія щонайменше 8 разів обстрілювала енергетичні об'єкти України.

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