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Налбуфін відпускатимуть лише за електронним рецептом, — МОЗ

Ілюстраційне фото: PixabayМОЗ посилило контроль за відпуском налбуфіну. Ілюстраційне фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров’я України оновило правила відпуску з аптек препарату налбуфін — тепер його можна отримати лише за електронним рецептом. 

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоровʼя.

Зазначається, що виняток діятиме лише для аптек, розташованих у прифронтових населених пунктах або в зонах активних бойових дій, де технічно неможливо оформити електронний рецепт. У таких випадках до завершення воєнного стану і протягом трьох місяців після його скасування ліки відпускатимуть за паперовими рецептами. Аптеки зобов’язані зберігати такі рецепти протягом трьох років.

Контроль за дотриманням нових правил здійснюватиме Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка перевірятиме аптеки.

Нові вимоги стосуються не лише налбуфіну, а й інших препаратів групи АТС N02AF, таких як буторфанол і диналбуфін себакат.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва — на вулиці 3-я Слобідська та проспекті Центральному мешканці масово скаржаться на скупчення наркозалежних біля аптек, які видають препарати за державною програмою. 

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