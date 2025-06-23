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На Миколаївщині хочуть створити комунальну установу «Центр підготовки громадян до національного спротиву»

Комісія з питань освіти Миколаївської обласної ради. Скриншот з YouTube-трансляціїКомісія з питань освіти Миколаївської обласної ради. Скриншот з YouTube-трансляції

Для Миколаївського центру підготовки громадян до національного спротиву хочуть створити окрему комунальну установу.

Про це йшлося під час комісії Миколаївської обласної ради з з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що даний центр працює близько року на базі Миколаївської обласної варти. Навчальна програма включає тактичну медицину, початкові навички керування БпЛА, тактичну, вогневу, інженерну підготовку, а також курси зі зв’язку, топографії, психології та міжнародного гуманітарного права.

На засіданні голова комісії Євген Горбуров нагадав, що коли у квітні Кабмін запровадив постанову про їх функціонування, один із пунктів передбачає «виконання завдання» обласною радою та обласною військовою адміністрацією.

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— Я пояснювати не буду. Ми ж розуміємо, для чого це робиться. Наша обласна військова адміністрація, обласна рада уже проводять певну роботу щодо залучення різних структур, верств населення в разі необхідності для громадського спротиву, бо в нас триває війна, — сказав Євген Горбуров.

Заступник голови обласної ради Денис Андрєєв зауважив, що це питання вже погоджено робочою групою під керівництвом Миколаївської ОВА, яка у свою чергу запропонувала призначити на посаду керівника заступника директора Миколаївської обласної варти Олега Рахмілевича.

— За 7 місяців курс прослухали вже приблизно 400 осіб. Зараз нас зобовʼязали згідно постанови створити окреме підприємство. Там є кілька типів, нам підходить саме комунальна установа. Це питання було обговорено, — сказав під час обговорення Олег Рахмілевич.

Центр отримає окреме приміщення, місце якого не розголошується з міркувань безпеки. Тепер проєкт рішення має розглянути сесія Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, у Миколаєві на програму національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки планували витратити 9,2 мільйона гривень.

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