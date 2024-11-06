У Миколаєві хочуть витратити ₴9 млн на патріотичне виховання у 2025-2027 роках

У Миколаєві планують прийняти програму з національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

У Миколаєві планують затвердити програму національно-патріотичного виховання на 2025-2027 роки. На її реалізацію хочуть витратити 9,2 мільйона гривень.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що основною метою програми є розвиток системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також сприяння формуванню національної свідомості.

«Програма має на меті виховання у молоді поваги до Конституції України, державної символіки, історичних святинь, а також формування у громадян свідомості, готовності до захисту України», — йдеться у тексті проєкту рішення.

Серед заходів, запланованих в рамках програми, — рекламно-агітаційні кампанії з патріотичного виховання, розміщення реклами на бігбордах та виготовлення поліграфічної продукції. Одним із напрямків програми є агітація молоді до проходження військової служби, а також підтримка її престижу. Автори програми зазначають, що одним із завдань є виховання готовності молоді до виконання військових функцій, зокрема через активне залучення до служби в Збройних силах України.

«Здійснення рекламно-агітаційних заходів щодо патріотичного виховання молоді, проходження строкової військової служби, військової служби за контрактом та у військовому резерві», — йдеться у тексті документу.

Проєкт рішення про національно-патріотичне виховання. Скриншот з документу, оприлюдненого на сайті Миколаївської міськради Проєкт рішення про національно-патріотичне виховання. Скриншот з документу, оприлюдненого на сайті Миколаївської міськради

Загалом на реалізацію програми у 2025-2027 роках планують витратити 9,2 мільйона гривень. Щорічно для фінансування програми передбачено по 3 мільйони 83 тисячі гривень з міського бюджету.

Також у межах програми планують проводити заходи з вшанування загиблих військових. Предбачено впровадження акцій, направлених на формування у молоді почуття гордості та поваги до загиблих.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни.

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Після цього стало відомо про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

А на міському кладовищі у Баловному в Миколаєві планують створити «Алею Слави», де ховатимуть загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет країни.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Через рік, влітку 2024 року, Департамент архітектури Миколаєва погодив завдання на проєктування меморіального комплексу на честь військових, які загинули на російсько-українській війні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.

Нещодавно жителі села Новогригорівка на Миколаївщині власноруч створили меморіальний комплекс та Алею пам’яті захисників, які обороняли село від російських військових на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.