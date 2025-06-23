Місцеві бюджети Миколаївщини отримали вже понад ₴415 млн плати за землю
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- Альона Коханчук
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17:21, 23 червня, 2025
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За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, за січень-травень 2025 року до бюджетів територіальних громад надійшло 415,2 мільйона гривень земельного податку та орендної плати.
Як повідомили в пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області, це на 19,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Плата за землю становить майже 10% усіх надходжень до місцевих скарбниць і залишається важливим джерелом фінансування. Податківців просять платників звіряти дані щодо площ і ставок, аби уникнути помилок у нарахуваннях.
Нагадаємо, що у першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 248,7 мільйона гривень земельного податку та орендної плати за землю.
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