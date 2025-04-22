Плата за землю: на Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴249 млн
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- Світлана Іванченко
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15:24, 22 квітня, 2025
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У першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 248,7 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.
Як повідомили в пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області, це на майже 22% або на 44,3 мільйони гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.
Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 212,7 мільйонів гривень за землю, від фізичних осіб — майже 36 мільйонів гривень.
Зазначається, що питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить понад 10%.
У податковій нагадали, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Раніше повідомлялось, що за два перші місяці поточного року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 165 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.
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