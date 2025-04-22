Плата за землю: на Миколаївщині місцеві бюджети отримали майже ₴249 млн

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

У першому кварталі цього року до місцевих бюджетів Миколаївщини сплатили 248,7 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.

Як повідомили в пресслужбі головного управління ДПС у Миколаївській області, це на майже 22% або на 44,3 мільйони гривень більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року.

Зокрема, від юридичних осіб місцеві громади отримали 212,7 мільйонів гривень за землю, від фізичних осіб — майже 36 мільйонів гривень.

Зазначається, що питома вага цього податку в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить понад 10%.

У податковій нагадали, що плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Раніше повідомлялось, що за два перші місяці поточного року до місцевих бюджетів Миколаївської області надійшло понад 165 мільйонів гривень земельного податку та орендної плати за землю.