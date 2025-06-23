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Одеські порти скаржаться на дискримінаційні тарифи «Укрзалізниці»

Морський торговий порт «Чорноморськ». Фото: se.uaМорський торговий порт «Чорноморськ». Фото: se.ua

Портові оператори Одеси та Чорноморська звернулися до уряду зі скаргою на нерівні умови залізничних перевезень вантажів, які створює АТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє Latifundist із посиланням на джерела.

У спільному зверненні оператори зазначають, що після змін у плані формування поїздів і скорочення тарифних відстаней з 5 квітня 2025 року для маршрутів до порту «Південний», вартість доставки вантажів до Одеси та Чорноморська зросла на 2–2,6 доларів за тонну. У разі індексації тарифів ця сума може сягнути 4 долари за тонну.

«Це створює штучно нерівні конкурентні умови для портів Одеси та Чорноморська, що робить їх неконкурентними порівняно з портом «Південний», — наголошується у зверненні.

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Попри географічну близькість трьох портів, маршрути до Одеси та Чорноморська залишаються довшими, що підвищує логістичні витрати. Експортери вже повідомляють про плани мінімізувати співпрацю з цими портами у сезоні 2025/2026.

Оператори вважають, що встановлення таких умов має ознаки зловживання монопольним становищем з боку «Укрзалізниці» та суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури.

У листі наголошується на необхідності перегляду тарифної політики. Як приклад, автори звернення наводять практику США, де тарифи на перевезення до портів уніфіковані незалежно від протяжності маршруту.

«Ми підтримуємо будь-які ініціативи з вирівнювання тарифів — включно із застосуванням коригуючих коефіцієнтів або змінами до нормативної бази», — зазначають оператори.

Спільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.comСпільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.com
Спільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.comСпільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.com
Спільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.comСпільний лист до уряду та керівництва «Укрзалізниці», який є у розпорядженні Latifundist.com

Нагадаємо, що за перший квартал цього року українські порти обробили 23 мільйони тонн вантажів. 90% через порти Одещини.

Найбільші обсяги перевалки традиційно зосереджені у портах Великої Одеси, які разом обробили 20,7 мільйонів тонн. Зокрема, порт Південний — 10,6 мільйонів тонн, Чорноморський порт — 6,6 мільйонів тонн та Одеський порт — 3,5 мільйони тонн.

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