Одещина — серед лідерів за скаргами на порушення мовного закону, — Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Суспільне

Одеська область входить до переліку регіонів, звідки надходить найбільше скарг на порушення мовного законодавства.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю «Главкому».

Він зазначив, що у першій половині 2025 року надійшло 1431 звернення щодо мовних порушень. Найбільше скарг надійшло з Києва, за ним — Одеська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька області.

«Візьмемо, наприклад, нашу статистику за перше півріччя 2025 року. За цей час на адресу мовного уповноваженого надійшло 1431 звернення з різних регіонів України. Переважно це — Київ, далі йдуть Одеська область, Харківська, Дніпропетровська та Донецька», — сказав Тарас Кремінь.

За його словами, Київ не лише серед лідерів за кількістю порушень, але й демонструє високий рівень мовної свідомості — саме тому містяни активно скаржаться. Він додав, що найбільше порушень фіксується в інтернет-магазинах, у рекламі та вивісках, а також у сфері обслуговування.

«Це питання державної мовної політики, культури та родинного виховання. Плюс неготовність змінюватися навіть в умовах геноциду проти українського народу, а також те, що закон про мову не поширюється на приватне спілкування. Але головне — відсутність сучасної, наступальної, конкурентної щодо російської пропаганди мовної політики», — зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, від початку 2025 року за порушення мовного законодавства до місцевих бюджетів надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів.