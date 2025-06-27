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У Бельгії активісти пошкодили військову допомогу для України, думаючи, що вона для Ізраїлю

Продукція OIP Land Systems. Фото: oiplandsystems.comПродукція OIP Land Systems. Фото: oiplandsystems.com

У бельгійському місті Турне понад 150 пропалестинських активістів увірвалися на територію компанії OIP Land Systems, яка виробляє оборонне обладнання для України. Вони пошкодили комп’ютери, транспортну техніку та іншу інфраструктуру. Загальні збитки оцінили приблизно в 1 мільйон євро.

Інцидент стався в межах кампанії «Припиніть озброювати Ізраїль», пише бельгійське 7sur7.

Мітингувальники, одягнені в білі комбінезони й маски, вважали, що підприємство постачає зброю Ізраїлю. Однак, за словами гендиректора компанії Фредді Верслюйса, OIP Land Systems не співпрацює з Ізраїлем вже понад 20 років.

Компанія належить ізраїльській корпорації Elbit Systems, яка, за даними активістів, забезпечує значну частину дронів і наземного озброєння для армії Ізраїлю.

Як повідомляє ізраїльське видання Israel Hayom, внаслідок погрому постачання військової допомоги Україні від OIP Land Systems затримається щонайменше на місяць. Зокрема, йдеться про техніку, яку бельгійська сторона вже раніше передавала ЗСУ — зокрема танки Leopard 1. Фредді Верслюйс заявив, що компанія подасть скаргу на учасників акції.

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