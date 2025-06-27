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У спеку по Україні обмежать рух вантажівок: водіїв попереджають про заборону

Затор із вантажівок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»Затор із вантажівок у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

В Україні у зв’язку з літньою спекою тимчасово обмежують рух великовантажного транспорту. Заборона стосується фур вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад сім тонн, коли температура перевищує +28 °C.

Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Обмеження не поширюються на транспорт, що перевозить швидкопсувні продукти, небезпечні вантажі, живу худобу та птицю, а також на перевезення, пов’язані з ліквідацією або попередженням надзвичайних ситуацій.

На автошляхах державного значення встановлюватимуть спеціальні знаки та інформаційні щити. Водіям радять користуватися майданчиками для тимчасової стоянки, розташованими в смугах відведення доріг або поблизу об'єктів дорожнього сервісу.

«Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря. Територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України слідкуватимуть за дотриманням водіями вагових параметрів та вимог», — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, обмеження руху вантажівок у спекотну погоду передбачені законами «Про дорожній рух» та «Про автомобільні дороги», а також постановою Кабміну № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування». 

Раніше, в мерії Миколаєва заявили, що патрульна поліція ігнорує рішення міськради щодо контролю за рухом великогабаритного транспорту у години пік.

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