Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів

Під час посвяти у студенти ЧНУ імені Петра Могили частина вул. 68 Десантників стане пішохідною. Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

У понеділок, 31 серпня, у Миколаєві відбудеться посвята у студенти ЧНУ імені Петра Могили. Під час урочистостей частина вулиці 68 Десантників стане пішохідною.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Миколаївської міськради, який мають розглянути 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Пішохідною зоною стане вулиця 68 Десантників на ділянці руху від вулиці 1-ї Воєнної до 3-ї Слобідської. Обмеження руху транспорту триватиме з 14:00 до 19:00 у понеділок, 31 серпня.

Ділянка, де обмежать рух транспорту. Скриншот Google maps

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству мають доручити замовити організацію руху транспорту і погодити цей проєкт в Управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Щоб перекрити рух транспорту, тимчасово встановлять огородження та дорожні знаки.

Патрульній поліції рекомендуватимуть контролювати дорожній рух та забезпечити охорону громадського порядку.

Нагадаємо, у Миколаєві на низці вулиць запровадять нічну заборону на стоянку автомобілів. Обмеження діятимуть у різні дні тижня з 22:00 до 06:00.