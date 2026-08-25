Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У понеділок, 31 серпня, у Миколаєві відбудеться посвята у студенти ЧНУ імені Петра Могили. Під час урочистостей частина вулиці 68 Десантників стане пішохідною.
Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Миколаївської міськради, який мають розглянути 26 серпня, пишуть «МикВісті».
Пішохідною зоною стане вулиця 68 Десантників на ділянці руху від вулиці 1-ї Воєнної до 3-ї Слобідської. Обмеження руху транспорту триватиме з 14:00 до 19:00 у понеділок, 31 серпня.
Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству мають доручити замовити організацію руху транспорту і погодити цей проєкт в Управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Щоб перекрити рух транспорту, тимчасово встановлять огородження та дорожні знаки.
Патрульній поліції рекомендуватимуть контролювати дорожній рух та забезпечити охорону громадського порядку.
Нагадаємо, у Миколаєві на низці вулиць запровадять нічну заборону на стоянку автомобілів. Обмеження діятимуть у різні дні тижня з 22:00 до 06:00.
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