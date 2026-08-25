 Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів

  • вівторок

    25 серпня, 2026

  • 25.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 25.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 8:49, 25 серпня, 2026

Біля Могилянки в Миколаєві 31 серпня перекриють дорогу через посвяту студентів

Під час посвяти у студенти ЧНУ імені Петра Могили частина вул. 68 Десантників стане пішохідною. Фото: universities.studyinukraine.gov.uaПід час посвяти у студенти ЧНУ імені Петра Могили частина вул. 68 Десантників стане пішохідною. Фото: universities.studyinukraine.gov.ua

У понеділок, 31 серпня, у Миколаєві відбудеться посвята у студенти ЧНУ імені Петра Могили. Під час урочистостей частина вулиці 68 Десантників стане пішохідною.

Про це йдеться у проєкті рішення виконкому Миколаївської міськради, який мають розглянути 26 серпня, пишуть «МикВісті».

Пішохідною зоною стане вулиця 68 Десантників на ділянці руху від вулиці 1-ї Воєнної до 3-ї Слобідської. Обмеження руху транспорту триватиме з 14:00 до 19:00 у понеділок, 31 серпня.

Ділянка, де обмежать рух транспорту. Скриншот Google mapsДілянка, де обмежать рух транспорту. Скриншот Google maps

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству мають доручити замовити організацію руху транспорту і погодити цей проєкт в Управлінні патрульної поліції в Миколаївській області. Щоб перекрити рух транспорту, тимчасово встановлять огородження та дорожні знаки.

Патрульній поліції рекомендуватимуть контролювати дорожній рух та забезпечити охорону громадського порядку.

Нагадаємо, у Миколаєві на низці вулиць запровадять нічну заборону на стоянку автомобілів. Обмеження діятимуть у різні дні тижня з 22:00 до 06:00.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Обмеження руху

У центрі Миколаєва змінять рух транспорту через ремонт ТЕЦ
У неділю в центрі Миколаєва тимчасово обмежать рух по вулиці Шнеєрсона
На Миколаївщині через спеку обмежили рух фур вдень
Реклама
Читайте також:
новини
У поліції Миколаївщини розповіли, скільки перевірили скарг на наркотики в аптеках та розкидані шприци

Альона Коханчук
новини
Виконком Миколаєва знов розгляне тарифи на стоянку суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Юлія Лук’яненко
новини
«Двір перетворився на суміш бруду та каміння», — миколаївці скаржаться на стан території після робіт водоканалу

Даріна Мельничук
новини
Тариф на вивезення сміття у Південноукраїнську планують підвищити

Юлія Лук’яненко
новини
У Новому Бузі додатково витратять майже ₴10 млн на сонячну електростанцію для водоканалу

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обмеження руху

На Миколаївщині через спеку обмежили рух фур вдень
У неділю в центрі Миколаєва тимчасово обмежать рух по вулиці Шнеєрсона
У центрі Миколаєва змінять рух транспорту через ремонт ТЕЦ

У Сєнкевича визначились, куди витратити майже ₴1 млрд для розвитку Миколаєва у наступні 3 роки

4 години тому

У поліції Миколаївщини розповіли, скільки перевірили скарг на наркотики в аптеках та розкидані шприци

Головне сьогодні