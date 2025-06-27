Україна може виготовляти до 4 млн дронів на рік, — Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустем Умєров

Цього року Україна має намір передати на фронт понад 4 мільйони безпілотників. Уже доставлено близько 1,5 мільйона дронів — через державні закупівлі та напряму військовим підрозділам.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише «LIGA.net».

«Цього року ми плануємо передати на фронт понад 4 мільйони дронів. Станом на сьогодні вже доставлено приблизно 1,5 мільйона — це закупівлі через Агенцію оборонних закупівель, Державну службу спецзв’язку та напряму для бригад», — сказав Рустем Умєров.

Міністерство оборони та уряд щомісяця виділяють 2,5 мільярда гривень на закупівлю безпілотників для бойових частин. Оскільки не всі підрозділи повністю використовують ці кошти, запускається система DOT Chain Defence — маркетплейс дронів, де бригади зможуть обирати необхідне, а держава сплачуватиме за замовлення. За словами Умєрова, це дозволить прискорити постачання техніки та посилити бойову ефективність.

«Розширення масштабів виробництва — це один з головних чинників, який дозволяє підсилити як далекобійну, так і фронтову спроможність, а також створити запас потужностей на майбутнє», — додав Рустем Умєров.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія запускають спільний «мегапроєкт» з виробництва дронів.

Також Уряд Норвегії надасть Україні 6,5 мільярда норвезьких крон (близько 550 мільйонів євро) для закупівлі безпілотників і технологій в українських та європейських виробників.