В Одесі відновлюють багатоповерхівку, пошкоджену під час російської атаки

Відновлювальні роботи у пошкодженому будинку. Фото: Одеська міська рада

В Одесі розпочали відновлювальні роботи в житловому будинку на проспекті Шевченка, який неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок обстрілів. Востаннє багатоповерхівка постраждала під час атаки 18 листопада 2024 року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

У будинку планують провести реконструкцію даху, оновити перекриття, зміцнити несучі конструкції та виконати інші будівельно-відновлювальні роботи.

Зокрема, передбачено підсилення та утеплення наявного дерев’яного перекриття, мурування газобетонних стін другого поверху, зазначили в міськраді. Наразі вже укріплено стіни першого поверху, встановлено залізобетонне перекриття над аркою, зведено монолітні пояси та проведено капітальний ремонт приблизно 4,5 тисячі квадратних метрів покрівлі.

Завершити всі роботи планують до кінця поточного року.

Відновлювальні роботи у пошкодженому будинку. Фото: Одеська міська рада Відновлювальні роботи у пошкодженому будинку. Фото: Одеська міська рада Відновлювальні роботи у пошкодженому будинку. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, на відновлення житлового будинку у Заводському районі Миколаєва за адресою Євгенія Логінова 12/2 планують витратити 20,4 мільйона гривень. Ворожа ракета влучила у будинок 17 червня 2022 року.