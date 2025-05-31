ДЖКГ Миколаєва планує витратити ₴20 млн на відновлення житлового будинку у Лісках, що постраждав внаслідок обстрілу

Техніка підрядника навпроти житлового будинку за адресою Євгенія Логінова 12/2 у Лісках, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

На відновлення житлового будинку за адресою Євгенія Логінова 12/2 у Заводському районі Миколаєва планують витратити 20,4 мільйона гривень. Ворожа ракета влучила у будинок 17 червня 2022 року.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде до 15 грудня 2025 року забити тріщини у стінах цементом, підсилити залізобетонну стінову панель, зробити перегородки у трьох квартирах, зробити карнизи та балкони, відремонтувати покрівлю, зробити внутрішнє опорядження та зовнішнє оздоблення, встановити вікна тощо.

Варто зазначити, що наразі коштом Данії частині мешканців будинку за адресою Євгенія Логінова 12/2 встановили нові балкони, а також у травні завершили роботи з облаштування прибудинкової території, зокрема зробили пішохідні доріжки з плитки, облаштували паркомісця, заасфальтували дорогу, встановили урни та лавки.

Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як у Миколаєві відновлюють житлові квартали: не латати, а створити комфорт».

Облаштована тротуарна доріжка біля одного з житлових будинків у мікрорайоні Ліски, квітень 2025 року, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, в Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що не планують у 2025 році відбудову житлових будинків, зруйнованих внаслідок російських обстрілів, оскільки бюджеті міста немає на це коштів. Водночас 54 багатоквартирні будинки планують відновити в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень.

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

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Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ.

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення.

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2, Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В.

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».