Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні
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- Юлія Бойченко
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8:44, 05 лютого, 2025
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Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) наразі займається відновленням пошкоджених внаслідок обстрілів багатоповерхівок та дворових територій мікрорайону Ліски у Миколаєві.
Про це у коментарі «МикВісті» повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв.
Наразі підрядник виконує роботи на перетині вулиць Олекси Алмазова (колишня Карпенко, — прим.) та Євгенія Логінова (колишня Крилова, — прим.). UNOPS реалізує там два проєкти, один з яких — відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів багатоповерхівок, пояснив Сергій Коренєв.
— Фактично там реалізовуються два проєкти, але в межах одного фінансування UNOPS з боку Данії. Один проєкт — це фінансування відновлення житлових будівель в трьох мікрорайонах: Ліски-1, Ліски-2 та Корабельний район. І один з них — це перетин вулиць Карпенка та Крилова. Там триває поточний ремонт житлових будівель: заміна вікон та дверей, а також деякі поточні роботи по житловим будинкам. Люди задоволені, тому що якість робіт дійсно дуже класна. Вони застосовують енергоефективні технології: там не тільки заміна вікон, а ще й повністю оздоблюються нові балкони. Дійсно гарний проєкт, — розповів Сергій Коренєв.
Водночас UNOPS також проводить благоустрій території навколо відновлених житлових будинків, додав заступник міського голови.
— Друга частина — виконуються роботи по облаштуванню внутрішньоквартального проїзду. Там виконано вже майже половину робіт: влаштовуються підходи до будинку, місця для паркування транспортних засобів і безпосередньо самі проїзди, — сказав Сергій Коренєв.
Зокрема, уточнив він, підрядник прокладатиме нову дорогу біля розташованої поряд з будинками школи №17.
— Скажімо так, влаштовується асфальт там, де його ніколи не було. Це створює зовсім інше середовище для наших мешканців безпосередньо цього мікрорайону, — додав Сергій Коренєв.
За його словами, завершити усі ці роботи планують навесні 2025 року.
— Очікується, що вони завершують цей проєкт до початку весни чи на початку весни, — додав заступник міського голови.
На реконструкцію мікрорайону Ліски-1 потрібно було 55,5 мільйона гривень та Ліски-2 — 44,4 мільйона гривень, писали раніше «МикВісті» з посиланням на дані державної системи DREAM.
Співпраця Данії з Миколаєвом
Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.
А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.
В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.
У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.
У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.
Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.
Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.
Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.
Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.
А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.
В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.
А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.
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