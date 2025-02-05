Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) наразі займається відновленням пошкоджених внаслідок обстрілів багатоповерхівок та дворових територій мікрорайону Ліски у Миколаєві.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв.

Наразі підрядник виконує роботи на перетині вулиць Олекси Алмазова (колишня Карпенко, — прим.) та Євгенія Логінова (колишня Крилова, — прим.). UNOPS реалізує там два проєкти, один з яких — відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів багатоповерхівок, пояснив Сергій Коренєв.

— Фактично там реалізовуються два проєкти, але в межах одного фінансування UNOPS з боку Данії. Один проєкт — це фінансування відновлення житлових будівель в трьох мікрорайонах: Ліски-1, Ліски-2 та Корабельний район. І один з них — це перетин вулиць Карпенка та Крилова. Там триває поточний ремонт житлових будівель: заміна вікон та дверей, а також деякі поточні роботи по житловим будинкам. Люди задоволені, тому що якість робіт дійсно дуже класна. Вони застосовують енергоефективні технології: там не тільки заміна вікон, а ще й повністю оздоблюються нові балкони. Дійсно гарний проєкт, — розповів Сергій Коренєв.

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Водночас UNOPS також проводить благоустрій території навколо відновлених житлових будинків, додав заступник міського голови.

— Друга частина — виконуються роботи по облаштуванню внутрішньоквартального проїзду. Там виконано вже майже половину робіт: влаштовуються підходи до будинку, місця для паркування транспортних засобів і безпосередньо самі проїзди, — сказав Сергій Коренєв.

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Зокрема, уточнив він, підрядник прокладатиме нову дорогу біля розташованої поряд з будинками школи №17.

— Скажімо так, влаштовується асфальт там, де його ніколи не було. Це створює зовсім інше середовище для наших мешканців безпосередньо цього мікрорайону, — додав Сергій Коренєв.

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

За його словами, завершити усі ці роботи планують навесні 2025 року.

— Очікується, що вони завершують цей проєкт до початку весни чи на початку весни, — додав заступник міського голови.

UNOPS відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві, фото: «МикВісті»

На реконструкцію мікрорайону Ліски-1 потрібно було 55,5 мільйона гривень та Ліски-2 — 44,4 мільйона гривень, писали раніше «МикВісті» з посиланням на дані державної системи DREAM.