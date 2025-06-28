Росія повертає в стрій застарілі танки Т-62 через дефіцит сучасної техніки, — ГУР

Транспортування Т-62 російською залізницею, 2010 рік. Ілюстраційне фото: Glenn J. Mason / Wikimedia

Через великі безповоротні втрати техніки у війні проти України російська армія розконсервовує старі бойові машини.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що через виснаження запасів техніки 1970-х років російське військове керівництво почало повертати до експлуатації ще давніші зразки, зокрема танки Т-62. За даними ГУР, постачання цих машин до зони бойових дій відбувається зі складів східного військового округу.

27 червня 2025 року розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці Т-62 до європейської частини Росії.

«Технічний стан більшості цих машин — незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, як-от Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення», — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що виробництво нової бронетехніки в Росії ускладнене через обмежені промислові можливості та дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції до осіб і компаній, які причетні до виробництва ударних безпілотників для Росії. До списку потрапили 87 суб’єктів, більшість — з РФ.