Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова
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- Даріна Мельничук
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21:49, 28 червня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чотирьох жителів Миколаївщини з нагоди Дня Конституції України.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Євгену Трушлякову — ректору Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Звання «Заслужений працівник культури України» отримала Вікторія Агаркова — директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Юрія Цепелєва — віцепрезидента Регіональної асоціації територіальних громад з Миколаєва.
Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно Рустамджану Садрідінову — головному агроному товариства «С-РОСТОК». Також він є депутатом Миколаївської міської ради від політичної партії «Наш Край».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України відзначив 11 миколаївців державними нагородами та званнями.
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