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Зеленський нагородив до Дня Конституції ректора НУК Трушлякова та агронома-депутата Садрідінова

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами чотирьох жителів Миколаївщини з нагоди Дня Конституції України.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно Євгену Трушлякову — ректору Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Ректору Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Фото: Facebook Миколаївські освітяниРектор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Фото: Facebook Миколаївські освітяни

Звання «Заслужений працівник культури України» отримала Вікторія Агаркова — директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Директорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотекиДиректорка Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки Вікторія Агаркова. Фото: Facebook Миколаївські освітяни

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено Юрія Цепелєва — віцепрезидента Регіональної асоціації територіальних громад з Миколаєва.

Звання «Заслужений працівник сільського господарства України» присвоєно Рустамджану Садрідінову — головному агроному товариства «С-РОСТОК». Також він є депутатом Миколаївської міської ради від політичної партії «Наш Край».

Головний агроном товариства «С-РОСТОК»Головний агроном товариства «С-РОСТОК» та депутат Миколаївської міської ради Рустамджан Садрідінов. Фото: Facebook Рустамджан Садрідінов

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Соборності України відзначив 11 миколаївців державними нагородами та званнями.

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