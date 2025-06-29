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Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, — нардеп Костенко

Україна хоче вийти з Оттавської конвенції. Ілюстративне фото: ShutterstockУкраїна хоче вийти з Оттавської конвенції. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Україні погодили вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко, пише РБК-Україна.

За словами Костенко, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо виходу України з Оттавської конвенції — міжнародної угоди, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

— Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень, — заявив Роман Костенко.

Офіційного документу на сайті Офісу президента наразі немає. При цьому також законодавчо дане рішення має затвердити Верховна Рада, аби остаточно повернути Україні право на повноцінний захист своєї території.

  • Оттавську конвенвенцію про заборону застосування, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення ухвалили 3 грудня 1997 року, а набула вона чинності 1 березня 1999 року. Україна ратифікувала її 27 грудня 2005 року, ставши державою-учасницею з 1 червня 2006 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим у світі за кількістю арсеналом протипіхотних мін, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

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