На Миколаївщині та Херсонщині виявили понад 150 гектарів потенційно замінованих територій
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- Альона Коханчук
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11:37, 30 червня, 2025
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У Миколаївській та Херсонській областях фахівці Данської ради у справах біженців проводять нетехнічні обстеження територій (НТО), які можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.
Про це повідомляє Данська рада у справах біженців.
Зазначається, що фахівці збирають інформацію, спілкуються з місцевими мешканцями, вивчають карти й дані, щоб визначити, де саме може бути небезпечно. Наразі виявили 30 потенційно небезпечних ділянок загальною площею понад 150 гектарів.
- 16 таких територій — у Білозерській громаді Херсонської області
- 14 — у Березнегуватій та Галицинівській громадах на Миколаївщині
«Ми часто стикаємося з ділянками, які виглядають безпечно, але лише після ретельного обстеження стає зрозуміло, чи є там міни або інші небезпечні предмети. Це не лише допомагає зберегти ресурси, а й рятує життя людей, які проводять розмінування», — розповіла Марина, фахівчиня Данська рада у справах біженців.
Нагадаємо, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності. Обсяг територій, які отримали статус безпечних, зріс майже на 50% у порівнянні з минулим роком.
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