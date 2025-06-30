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На Миколаївщині та Херсонщині виявили понад 150 гектарів потенційно замінованих територій

На Миколаївщині та Херсонщині виявили понад 150 гектарів потенційно замінованих територій. Фото: DRCНа Миколаївщині та Херсонщині виявили понад 150 гектарів потенційно замінованих територій. Фото: DRC

У Миколаївській та Херсонській областях фахівці Данської ради у справах біженців проводять нетехнічні обстеження територій (НТО), які можуть бути забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Данська рада у справах біженців.

Зазначається, що фахівці збирають інформацію, спілкуються з місцевими мешканцями, вивчають карти й дані, щоб визначити, де саме може бути небезпечно. Наразі виявили 30 потенційно небезпечних ділянок загальною площею понад 150 гектарів.

  • 16 таких територій — у Білозерській громаді Херсонської області
  • 14 — у Березнегуватій та Галицинівській громадах на Миколаївщині

«Ми часто стикаємося з ділянками, які виглядають безпечно, але лише після ретельного обстеження стає зрозуміло, чи є там міни або інші небезпечні предмети. Це не лише допомагає зберегти ресурси, а й рятує життя людей, які проводять розмінування», — розповіла Марина, фахівчиня Данська рада у справах біженців.

Нагадаємо, що станом на початок червня в Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності. Обсяг територій, які отримали статус безпечних, зріс майже на 50% у порівнянні з минулим роком.

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