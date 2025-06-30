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В Україні на третину зменшилася кількість штрафів за перевантаження вантажівок

Система зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіСистема зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

За перші п’ять місяців 2025 року системи автоматичного зважування в русі (WIM) зафіксували 2 тисячі 441 порушення вагових норм на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що середній штраф за перевантаження цьогоріч становить 12 тисяч гривень, тоді як до повномасштабного вторгнення ця сума сягала 22 тисяч. Крім того, зменшився і рівень перевищення допустимої ваги: нині він у середньому становить 10% проти 20% у попередні роки.

Інфографіка ОпендатаботІнфографіка Опендатабот

Крім того, зменшилась й середня сума штрафу — до 12 тисяч гривень проти 22 тисяч у роки напередодні повномасштабного вторгнення. Однак у деяких регіонах ситуація залишається складною. Наприклад, у Чернівецькій області середній штраф сягає 23,5 тисячі гривень, а в Івано-Франківській — 18,4 тисячі гривень.

З 2021 року, коли почали працювати WIM-комплекси, понад половину протоколів було виписано у 3 регіонах. Безумовним лідером за кількістю постанов є Київщина — 10 588 постанов (27% від загальної кількості). Наслідує Дніпропетровщина — 8 504 постанови (22%) та Полтавщина — 3 493 постанови (9%). Зазначимо, що за цей час на Миколаївщині виписали 534 постанови.

Інфографіка ОпендатаботІнфографіка Опендатабот

Станом на червень 2025 року в Україні працює 57 WIM-комплексів у 20 регіонах. Фактично, штрафи фіксує 55 майданчиків у 19 областях. Найбільше систем діє на Київщині (7), Хмельниччині (6), а також по чотири комплекси в Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях.

Нагадаємо, що на обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планують витратити 4,6 мільйона гривень. 

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