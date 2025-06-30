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Зруйновану будівлю Миколаївської ОВА знесуть після завершення війни, — Кім

Зруйнована будівля Миколаївської ОВА, червень 2025 року, фото «МикВісті»Зруйнована будівля Миколаївської ОВА, червень 2025 року, фото «МикВісті»

Зруйновану будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації повністю демонтують після завершення повномасштабної війни.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Наше щоденне нагадування». Що буде далі зі зруйнованою будівлею ОВА у Миколаєві?».

Можливості залишити цю будівлю навіть частково немає, повідомив нам у коментарі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

— Власником будівлі насправді є обласна рада. Ми зробили експертизу, її відремонтувати неможливо. Юридично експерти кажуть, що будівля небезпечна і підлягає знесенню. Що б ми не робили, ми її експлуатувати не можемо, навіть частину. Тому план — будівництво. Але зараз це не на часі, тому що навіть знести цю будівлю дорого, і є багато куди витрачати ці гроші, — пояснив Віталій Кім.

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На думку голови ОВА Віталія Кіма, після знесення будівлі це місце має залишитись пам'ятним.

— Я вважаю, що це через те, що тут загинули люди, це має бути якимось пам'ятним місцем, але це має бути пропрацьовано в комплексі. Ми ще не починали це робити, тому що поки не знаємо, коли закінчиться війна. Я розглядаю це в комплексі разом з меморіалом нашим захисникам і пам'ятником, що буде по війні. Тобто щоб ми завжди пам'ятали про це, — сказав Віталій Кім.

Удар по будівлі ОВА

Російська армія вдарила по будівлі Миколаївської ОВА 29 березня 2022 року. Ворог запустив ракету «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму. В результаті обстрілу центральна секція будівлі обвалилася з девʼятого до першого поверху, тож розбирати завали рятувальникам довелося майже тиждень.

Після завершення пошукової операції стало відомо, що трагедія забрала життя 36 людей, які того дня прийшли вранці на роботу. Це працівники департаментів та управлінь Миколаївської ОВА, військові та працівники господарчого суду у Миколаївській області, який також розміщувався у зруйнованій будівлі. 

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