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АРМА отримала в управління частину портової інфраструктури на Одещині

Частину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМАЧастину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМА

До Національного агентства з розшуку та управління активів (АРМА) передали об’єкти нерухомості, що є частиною логістичної інфраструктури портів Одеської області.

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Київського райсуду Одеси за поданням АРМА та Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Йдеться про активи, які можуть посилити продовольчу й енергетичну безпеку України, забезпечити стабільний рух вантажів і підтримати логістику в умовах повномасштабної війни.

Попри постійні обстріли та блокаду, порти Одещини залишаються головними воротами для експорту. З початку 2024 року звідси вже вивезли понад 46 мільйонів тонн вантажів, зокрема агропродукції. Сьогодні Одещина обслуговує до 80% усього морського експорту України, оскільки порти на Півдні та Сході залишаються тимчасово недоступними.

Передані об’єкти вже оглянули спеціалісти АРМА. Найближчим часом заплановано незалежну оцінку, після якої актив виставлять на конкурс через систему Prozorro для пошуку управителя.

Частину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМАЧастину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМА
Частину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМАЧастину майна одеських портів передали в управління АРМА. Фото: пресслужба АРМА

Нагадаємо, що за перший квартал цього року українські порти обробили 23 мільйони тонн вантажів. 90% через порти Одещини.

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