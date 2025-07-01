За два роки лікарні витратили понад ₴2 млрд на томографи, але чверть з них досі не працює

Томограф в лікарні на Одещині. Фото: Одеська ОВА

У 2023–2024 роках медзаклади України закупили 62 комп’ютерні та магнітно-резонансні томографи на суму понад 2,3 мільярда гривень. Проте щонайменше 16 апаратів досі не введені в експлуатацію.

Проте це пише NGL.media із посиланням на відповіді на запити від отримувачів цього обладнання.

Зазначається, що з закуплених апаратів повноцінно функціонують лише 35, ще один — у тестовому режимі. Решта обладнання або чекає на дозвільні документи, або не встановлене через відсутність підготовлених приміщень, електропостачання чи завершеного ремонту.

У дев’яти випадках лікарні взагалі не мають фізичних умов для запуску техніки. Зокрема, приміщення або не готові, або відсутні. Ще п’ять установ перебувають у процесі оформлення дозвільної документації. У двох випадках досі тривають монтажні роботи.

Реклама

Деякі лікарні отримали обладнання, але не можуть ним користуватися через обставини, пов’язані з війною. Зокрема, Лисичанська багатопрофільна лікарня, яка була релокована до Дніпра, у 2023 році придбала томограф Somatom go.UP вартістю майже 20 мільйонів гривень. Апарат доставили у грудні минулого року, але він досі не введений в експлуатацію.

Як пояснив керівник лікарні Дмитрій Литвинюк, що наразі лікарня шукає приміщення для встановлення обладнання.

— Обладнання закуповувалося на виконання заходів з підготовки до деокупації Лисичанська. Введення в експлуатацію залежить від деокупації населеного пункту та безпекової ситуації в регіоні, — розповів Дмитрій Литвинюк.

Схожа ситуація в Сєвєродонецькій міській багатопрофільній лікарні, яка переїхала на Київщину. Тут КТ замовили ще в 2023 році, але він досі не працює. Також бездієвим залишається апарат, придбаний Головним управлінням ДСНС у Києві — приміщення під нього досі не готове.

У 2024 році частина нових закупівель також виявилася проблемною. Зокрема, військова частина А-1028 отримала томограф у травні, але навіть на кінець червня обладнання не функціонує, адже в кабінеті відсутнє електроживлення, а ремонт будівлі, розпочатий ще торік, не завершений.

Слід зазначити, серед нових закупівель і два томографи для Одеської обласної бази спеціального медичного постачання. Крім того, один томограф для Великомихайлівської багатопрофільної лікарні на Одещині, ще один — для Херсонської міської клінічної лікарні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні запрацював комп’ютерний томограф.