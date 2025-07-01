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У Миколаєві провели тренінг для батьків-вихователів у межах проєкту «Обійми 2.0»

  • Пресреліз

  • БО «Українська Освітня Платформа»

  • 11:29, 01 липня, 2025

У Миколаєві відбувся тренінг, покликаний допомогти батькам, які взяли на виховання дітей, стати для них надійною опорою та джерелом безпеки. Захід організовано в рамках проєкту «Обійми 2.0».

До навчання долучилися прийомні батьки, опікуни, усиновлювачі та батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Учасники розглядали теми емоційного розвитку дітей, особливостей поведінки під впливом стресу, а також вікових криз. Окремий блок тренінгу був присвячений принципам травма-інформованого виховання, яке стає вкрай важливим для дітей, котрі втратили батьківське піклування.

«Головне, чого потребують діти в складні для них періоди – це чути, що ми, батьки, віримо в них і що, як би не склалося, ми разом на цьому шляху. Ми – на їхньому боці. Саме тоді градус емоційного напруження починає зменшуватися і дорослі та діти можуть краще аналізувати, міркувати, обирати й чути думки та потреби інших. І це є головною ідеєю тренінгу», – ділиться тренерка заходу, практикуюча психологиня Олена Сервачак.

За словами організаторів, головна цінність таких зустрічей – можливість для батьків отримати нові інструменти спілкування з дітьми, глибше розуміти їхній емоційний стан і при цьому не втрачати власних сил та ресурсів.

«Обійми 2.0», у рамках якого проводяться такі тренінги, сприяє впровадженню деінституалізації в Україні та формує середовище, де батьки можуть отримати фахову підтримку і знання, необхідні для виховання дітей у складних життєвих обставинах.

Проєкт «Обійми 2.0» реалізується БО «Українська Освітня Платформа» за підтримки International Rescue Committee in Ukraine в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

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Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: БО «Українська Освітня Платформа»

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