Нові стандарти, виплати, вступна кампанія: що зміниться для українців з 1 липня

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

З початку липня в Україні набирають чинності одразу кілька змін у різних сферах. В енергетиці — перехід на новий євростандарт електричної напруги. Водночас стартує вступна кампанія для абітурієнтів та експеримент із новою системою соціальних виплат. Відбуваються також оновлення у сфері поштових послуг, медицини й енергетичного транзиту.

Перехід на стандарт напруги 230 В

Так, із 1 липня в українських електромережах починає діяти новий стандарт напруги — 230 В замість звичних 220. Цей перехід є частиною процесу євроінтеграції. Для споживачів зміни будуть майже непомітними, більшість сучасної побутової техніки вже розрахована саме на такий рівень. Також це не вплине на рахунки за електроенергію, оскільки вартість нараховується за спожиті кіловат-години, а не за напругу.

Газ по Трансбалканському коридору

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Ще одна енергетична новина — Україна отримає перший обсяг природного газу по Трансбалканському коридору. Його транспортуватимуть з Греції через Болгарію, Румунію та Молдову. Попри поки що низький попит, це важливий крок у диверсифікації джерел постачання.

Нові ліміти від «Укрпошти»

У сфері поштових послуг «Укрпошта» з 1 липня змінює умови приймання післяплат для фізичних осіб. Запроваджуються нові ліміти для операцій із готівкою: не більше 100 тисяч гривень або 10 операцій на місяць. Водночас правила для зарахування післяплати на банківську картку залишаються незмінними.

Початок вступної кампанії

Також із 1 липня офіційно стартує вступна кампанія-2025. Відкривається реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів. Подання заяв на вступ триватиме з 19 липня до 1 серпня.

Нові виплати для родин з низькими доходами

У соціальній сфері Пенсійний фонд запускає дворічний експериментальний проєкт для підтримки родин із низькими доходами. Виплати, які раніше здійснювались окремо (для малозабезпечених, багатодітних сімей тощо), тепер поєднуються в єдиний базовий пакет допомоги. Розрахункова база — 4,5 тисяч гривень. Спочатку участь зможуть взяти ті сім’ї, які вже отримують відповідні виплати, а з жовтня — й інші, що відповідають критеріям. Усі нарахування і надалі здійснюватимуться без змін для одержувачів. Проєкт триватиме до липня 2027 року.

Адміністрування соцвиплат переходить до Пенсійного фонду

Із 1 липня Пенсійний фонд України офіційно бере на себе адміністрування більшості соціальних виплат. Для самих одержувачів нічого не змінюється — процес залишається автоматизованим і безперервним. Натомість зростає кількість точок звернення: тепер це можливо зробити не лише через ЦНАПи чи місцеві ради, а й у сервісних центрах ПФУ.

Розширення програми «Доступні ліки»

Значні зміни чекають і на аптечну сферу. З 1 липня всі аптеки в Україні зобов’язані приєднатися до програми «Доступні ліки», уклавши договір із Національною службою здоров’я. В іншому разі їм можуть не продовжити ліцензію. Це означає, що з липня пацієнти зможуть отримувати безкоштовні або частково компенсовані ліки в будь-якій аптеці, а не лише в тій, що розташована при лікарні. Оформлення відбуватиметься через електронний рецепт без прив’язки до місця проживання.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала експорт власного біометану до Європи, оформивши відповідну декларацію через енергетичну митницю Держмитслужби.