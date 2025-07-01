З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українців
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- Даріна Мельничук
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21:46, 01 липня, 2025
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На підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути двох хлопців, яким 17 та 18 років, а також 18-річну дівчину.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що наразі усі вони перебувають у безпеці, отримують необхідну допомогу та прагнуть здобути українську освіту.
«Безмежно вдячний кожному й кожній, хто рятує наших громадян з російської окупації», — пише Олександр Прокудін.
Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та громадської організації «Helping to Leave».
Нагадаємо, у межах української гуманітарної програми Bring Kids Back UA до України вже вдалося повернути 1359 дітей, яких було незаконно депортовано Росією.
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