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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українців

Ілюстративне фото: Telegram / ЗарівнаЗ тимчасово окупованої Херсонщини повернули ще трьох українців. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

На підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути двох хлопців, яким 17 та 18 років, а також 18-річну дівчину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що наразі усі вони перебувають у безпеці, отримують необхідну допомогу та прагнуть здобути українську освіту.

«Безмежно вдячний кожному й кожній, хто рятує наших громадян з російської окупації», — пише Олександр Прокудін.

Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та громадської організації «Helping to Leave».

Нагадаємо, у межах української гуманітарної програми Bring Kids Back UA до України вже вдалося повернути 1359 дітей, яких було незаконно депортовано Росією.

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