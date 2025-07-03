У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки: містяни можуть охолоджуватись у спеку

У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві з’явилися спеціальні освіжаючі рамки, які допомагають містянам та гостям міста пережити літню спеку.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки. Фото: Олександр Сєнкевич У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки. Фото: Олександр Сєнкевич У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки. Фото: Олександр Сєнкевич

Такі «оазиси прохолоди» вже працюють у п’яти популярних локаціях — у Сердці міста, в дитячому містечку «Казка», Каштановому сквері, на Флотському бульварі та на вулиці Соборній.

— Бережімо одне одного, пиймо воду і не перегріваймось, — побажав міський голова.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві тестували фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки.