У Миколаєві запрацювали освіжаючі рамки: містяни можуть охолоджуватись у спеку
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- Світлана Іванченко
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7:20, 03 липня, 2025
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У Миколаєві з’явилися спеціальні освіжаючі рамки, які допомагають містянам та гостям міста пережити літню спеку.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Такі «оазиси прохолоди» вже працюють у п’яти популярних локаціях — у Сердці міста, в дитячому містечку «Казка», Каштановому сквері, на Флотському бульварі та на вулиці Соборній.
— Бережімо одне одного, пиймо воду і не перегріваймось, — побажав міський голова.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві тестували фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки.
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