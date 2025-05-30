У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки
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- Аліна Квітко
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16:33, 30 травня, 2025
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У Миколаєві планують найближчими днями запустити фонтан на Соборній площі — вперше з початку повномасштабного вторгнення.
Про це у коментарі «МикВісті» розповів заступник КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий.
За його словами, фахівці вже другий день проводять пусконалагоджувальні роботи, аби встигнути запустити фонтан до 1 червня.
— Ми зібрали фонтан, і вже другий день триває повноцінне пусконалагоджування. Не хочу загадувати наперед, адже він довго не працював, і я не можу точно сказати, скільки ще триватиме тестування. Припускаю, що в понеділок він запрацює у стартовому режимі. За планом фонтан мали запустити до 1 червня. Зараз ми з працівниками постійно на місці, щоб встигнути запустити його до цієї дати, — зазначив Олександр Брижатий.
Як відомо, фонтани на площі не працювали кілька років. У 2022 році обладнання зазнало серйозних пошкоджень через затоплення електрощитів та підсвітки. Частину техніки демонтували, очистили від іржі, пофарбували та зібрали заново. У постраждалих шафах замінили електропроводку. Деяке обладнання вдалося налаштувати, частину — відреставрувати.
— Ми не виконуємо ремонтні роботи фонтану — проводимо саме роботи з його запуску. Усі роботи виконуються силами спеціалістів комунальних підприємств. Раніше запуск був неможливий через відсутність технічної можливості — були проблеми з обладнанням. Частину техніки вдалося налаштувати, іншу — відреставрували після затоплення у 2022 році. Деякі елементи були пошкоджені, оскільки вода дісталася до насосів. Їх демонтували, провели обслуговування, очистили від іржі, пофарбували та зібрали заново. Також частково замінили електропроводку в шафах, які теж постраждали від води. Підсвітка у фонтані працюватиме, але поки її ще не встановили, – сказав Олександр Брижатий.
Нагадаємо, що реконструкція Соборної площі в Миколаєві стала одним із наймасштабніших проєктів міста. Офіційно роботи розпочалися у травні 2019 року, коли Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради уклав договір з одеською фірмою «БВК «Пік-Буд» на суму 88,3 мільйона гривень.
Згідно з проєктом, планувалося оновлення центральної площі міста: демонтаж старого покриття, укладання нової гранітної плитки, встановлення сучасного освітлення, оновлення фонтанів і створення зони для відпочинку з лавками, урнами та зеленими насадженнями. Проте роботи затягнулися. Замість запланованого завершення у вересні 2019 року реконструкція тривала ще кілька років, і вартість проєкту зросла до 104,9 мільйона гривень.
Ще під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві виникли проблеми з водовідведенням, що призводили до її затоплення. Зокрема, зливова каналізація не справлялася з обсягами води, що потрапляли на площу.
Як заявляв у 2020 році мер Олександр Сенкевич, затримка води була спричинена помилками підрядника, який не дотримався необхідного нахилу при укладанні плитки. Він обіцяв, що одеська компанія «БВК «Пік-Буд» усуне недоліки власним коштом.
Комунальники, що очищували ливневі стоки на Соборній площі також виявили в них дефекти, які не дозволяли воді вільно проходити по жолобах і призводили до швидкого закупорювання.
У липні 2024 року КП «Миколаївські парки» планували за 688 тисяч гривень капітального відремонтувати електрощитові, що були пошкоджені внаслідок затоплення технічних приміщень. Однак торги були скасовані.
Раніше комерційна директорка підприємства Лариса Саєнко розповіла, у компанії є фахівці, які можуть відремонтувати фонтани на Соборній площі.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Соборній площі в Миколаєві, реконструкція якої п‘ять років тому обійшлася місту в понад 100 мільйонів гривень, з‘явились тріщини в гранітній плитці. Чи могли стати причиною дефектів на головній площі Миколаєва техногенні фактори, клімат чи порушення технології укладання.
Зокрема, на гранітних плитах є тріщини різної глибини та розміру, подекуди — сколи й навіть деформація окремих плит. Деякі елементи плитки просіли. На окремих ділянках видно розширені шви між плитами. Дощові водостоки на деяких ділянках не закріплені або зміщені та деформовані. Крім того, частина площі біля сходинок була нещодавно заасфальтована замість відновлення частини попереднього покриття. Також помітні тріщини на сусідніх плитах і бордюрах.
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