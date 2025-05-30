У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

Тестовий запуск фонтанів на Соборній площі. Фото: МикВісті

У Миколаєві планують найближчими днями запустити фонтан на Соборній площі — вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів заступник КП «Миколаївські парки» Олександр Брижатий.

За його словами, фахівці вже другий день проводять пусконалагоджувальні роботи, аби встигнути запустити фонтан до 1 червня.

— Ми зібрали фонтан, і вже другий день триває повноцінне пусконалагоджування. Не хочу загадувати наперед, адже він довго не працював, і я не можу точно сказати, скільки ще триватиме тестування. Припускаю, що в понеділок він запрацює у стартовому режимі. За планом фонтан мали запустити до 1 червня. Зараз ми з працівниками постійно на місці, щоб встигнути запустити його до цієї дати, — зазначив Олександр Брижатий.

Як відомо, фонтани на площі не працювали кілька років. У 2022 році обладнання зазнало серйозних пошкоджень через затоплення електрощитів та підсвітки. Частину техніки демонтували, очистили від іржі, пофарбували та зібрали заново. У постраждалих шафах замінили електропроводку. Деяке обладнання вдалося налаштувати, частину — відреставрувати.

— Ми не виконуємо ремонтні роботи фонтану — проводимо саме роботи з його запуску. Усі роботи виконуються силами спеціалістів комунальних підприємств. Раніше запуск був неможливий через відсутність технічної можливості — були проблеми з обладнанням. Частину техніки вдалося налаштувати, іншу — відреставрували після затоплення у 2022 році. Деякі елементи були пошкоджені, оскільки вода дісталася до насосів. Їх демонтували, провели обслуговування, очистили від іржі, пофарбували та зібрали заново. Також частково замінили електропроводку в шафах, які теж постраждали від води. Підсвітка у фонтані працюватиме, але поки її ще не встановили, – сказав Олександр Брижатий.

Фонтани на Соборній площі у Миколаєві. Фото: МикВісті

Фонтани на Соборній площі у Миколаєві запрацюють вперше від початку війни. Фото: МикВісті

КП «Миколаївські парки» проводять ремонт фонтанів Соборній площі у Миколаєві. Фото: МикВісті

Решітки ливнестоків на Соборній площі також будуть замінені. Фото: МикВісті

Арочний фонтан на Соборній площі у Миколаєві працюють в тестовому режимі. Фото: МикВісті

КП «Миколахвські парки» ремонтують зливову каналізацію біля фонтанів на Соборній площі у Миколаєві. Фото: МикВісті