Реабілітація безкоштовно: де на Миколаївщині можна отримати допомогу для відновлення здоров’я

Міська лікарня №4. Фото: медицина Миколаєва

Жителі Миколаївщини, навіть без статусу інвалідності або участі в бойових діях, можуть пройти безоплатну медичну реабілітацію. Послуга доступна всім, хто має відповідні медичні показання, як дорослим, так і дітям.

Програма розвитку ООН у співпраці з національними партнерами підготували спеціальний довідник, що допоможе знайти відповідний заклад та зорієнтуватися в можливостях лікування.

Зазначається, аби скористатися послугою, потрібно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря. Саме він визначає необхідність реабілітації та видає електронне направлення. Із ним пацієнт може звернутися до будь-якого закладу, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

На Миколаївщині послуги безоплатної реабілітації надають кілька спеціалізованих закладів.

Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги має реабілітаційне відділення, в якому працює мультидисциплінарна команда. Тут допомагають відновитися ветеранам, людям після інсульту, з порушеннями мобільності та з неврологічними захворюваннями.

Миколаївська міська дитяча лікарня № 2 має відділення відновного лікування (реабілітації) для комплексного оздоровлення дітей з порушеннями мобільності, захворюваннями нервової, бронхолегеневої систем, хворобами гастро- та ЛОР-органів, а також ускладненнями після COVID-19.

Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня має відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Її фахівці надають допомогу дітям у різних профілях: ортопедо-травматологічному, неврологічному, пульмонологічному, кардіологічному. Заняття проводяться в палатах і спеціалізованих кабінетах.

Миколаївська обласна клінічна лікарня має реабілітаційне відділення на 20 ліжок, а також відокремлений структурний підрозділ «Центр відновного лікування та реабілітації». Тут проводиться амбулаторна та стаціонарна реабілітація різних рівнів складності. Додатково діє програма безоплатного лікування та зубопротезування для ветеранів.

Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни надає послуги з медичної реабілітації дорослим і дітям від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, нервової системи, а також стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій. У своїй роботі мультидисциплінарна команда реабілітаційного відділення застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації захворювань.

Миколаївська міська лікарня № 4 має унікальні відділення реконструктивної та пластичної хірургії, а фахівці ЛОР-відділення володіють високотехнологічними методами оперативного втручання при вогнепальних та мінно-вибухових пораненнях. Тут працює єдиний в Миколаївській області сурдологічний кабінет, де проводять аудіометрію з тимпанометрією та налаштовують слухові апарати для людей із порушеннями слуху, зокрема й постраждалим від вибухонебезпечних предметів. У лікарні функціонує реабілітаційний центр із стаціонаром цілодобового перебування й амбулаторним прийомом.

Миколаївська міська лікарня № 5 надає реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у стаціонарі та амбулаторно.

Нагадаємо, що у Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали понад 300 людей. Щоб потрапити до електронної черги, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення до травматолога.