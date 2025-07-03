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Реабілітація безкоштовно: де на Миколаївщині можна отримати допомогу для відновлення здоров’я

Міська лікарня №4. Фото: медицина МиколаєваМіська лікарня №4. Фото: медицина Миколаєва

Жителі Миколаївщини, навіть  без статусу інвалідності або участі в бойових діях, можуть пройти безоплатну медичну реабілітацію. Послуга доступна всім, хто має відповідні медичні показання,  як дорослим, так і дітям.

Програма розвитку ООН у співпраці з національними партнерами підготували спеціальний довідник, що допоможе знайти відповідний заклад та зорієнтуватися в можливостях лікування.

Зазначається, аби скористатися послугою, потрібно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря. Саме він визначає необхідність реабілітації та видає електронне направлення. Із ним пацієнт може звернутися до будь-якого закладу, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

На Миколаївщині послуги безоплатної реабілітації надають кілька спеціалізованих закладів.

  • Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги має реабілітаційне відділення, в якому працює мультидисциплінарна команда. Тут допомагають відновитися ветеранам, людям після інсульту, з порушеннями мобільності та з неврологічними захворюваннями.
  • Миколаївська міська дитяча лікарня № 2 має відділення відновного лікування (реабілітації) для комплексного оздоровлення дітей з порушеннями мобільності, захворюваннями нервової, бронхолегеневої систем, хворобами гастро- та ЛОР-органів, а також ускладненнями після COVID-19.
  • Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня має відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Її фахівці надають допомогу дітям у різних профілях: ортопедо-травматологічному, неврологічному, пульмонологічному, кардіологічному. Заняття проводяться в палатах і спеціалізованих кабінетах.
  • Миколаївська обласна клінічна лікарня має реабілітаційне відділення на 20 ліжок, а також відокремлений структурний підрозділ «Центр відновного лікування та реабілітації». Тут проводиться амбулаторна та стаціонарна реабілітація різних рівнів складності. Додатково діє програма безоплатного лікування та зубопротезування для ветеранів.
  • Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни надає послуги з медичної реабілітації дорослим і дітям від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, нервової системи, а також стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій. У своїй роботі мультидисциплінарна команда реабілітаційного відділення застосовує сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації захворювань.
  • Миколаївська міська лікарня № 4 має унікальні відділення реконструктивної та пластичної хірургії, а фахівці ЛОР-відділення володіють високотехнологічними методами оперативного втручання при вогнепальних та мінно-вибухових пораненнях. Тут працює єдиний в Миколаївській області сурдологічний кабінет, де проводять аудіометрію з тимпанометрією та налаштовують слухові апарати для людей із порушеннями слуху, зокрема й постраждалим від вибухонебезпечних предметів. У лікарні функціонує реабілітаційний центр із стаціонаром цілодобового перебування й амбулаторним прийомом.
  • Миколаївська міська лікарня № 5 надає реабілітаційну допомогу дорослим і дітям у стаціонарі та амбулаторно.

Нагадаємо, що у Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали понад 300 людей. Щоб потрапити до електронної черги, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення до травматолога. 

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