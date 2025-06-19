У Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали уже понад 300 людей

Жителі Миколаєва можуть безкоштовно отримати колінний чи тазостегновий суглоб, ілюстративне фото

Мешканці Миколаєва мають реальну можливість отримати безкоштовне ендопротезування тазостегнових і колінних суглобів.

Про це в прямому ефірі у Facebook розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

— Сьогодні в нас вже встановлено більше 300 суглобів, тому пацієнти мають реальну можливість отримати дану послугу — як за кошти міського бюджету, так і за рахунок централізованих поставок. У цьому році вже закуплено близько 90 суглобів, і протезування буде проводитися відповідно до електронної черги, — сказала Ірина Шамрай.

Щоб потрапити до електронної черги, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, отримати направлення до травматолога. Після необхідних обстежень лікар формує електронне направлення та вносить пацієнта до черги.

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Участь у програмі беруть три медичні заклади міста: міська лікарня №3, міська лікарня №5 та Лікарня швидкої медичної допомоги (ЛШМД). Саме вони мають належне кадрове забезпечення, обладнання та умови для проведення таких операцій.

Програма ендопротезування у Миколаєві діє з 2020 року та фінансується з міського бюджету. Додатково, у 2024 році місто вже отримало суглоби в межах централізованих поставок МОЗ. У разі екстреної потреби пацієнту також можуть встановити суглоб без попереднього перебування в черзі.

У 2024 році Миколаїв отримав 61 суглоб — перші централізовані поставки за останні сім років. Друге джерело — міська програма ендопротезування, ухвалена у 2020 році. За час її дії понад 300 пацієнтів вже отримали ендопротези, з них 73 — це колінні суглоби. У поточному році закуплено близько 90 — і тазостегнових, і колінних суглобів.

— Запис здійснюється виключно через електронну чергу. Для цього пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, отримує електронне направлення до травматолога. Лікар проводить усі необхідні обстеження та включає пацієнта до черги, — уточнила Ірина Шамрай.

Вона також наголосила: «У разі гострої травми, яка потребує невідкладного ендопротезування, обстеження проводиться у стаціонарі. У такому випадку операція виконується незалежно від наявності або відсутності пацієнта в електронній черзі».

У березні 2024 року начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомляла, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування. Аналогічні відділення вже відкриті на базі міських лікарень №4 і №5 Миколаєва.

Нагадаємо, у міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню восени 2025 року.

Раніше передбачалось, що центр протезування зможе виробляти до 40 протезів щомісяця.