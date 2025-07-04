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Депутати Миколаївської облради збільшили статутний капітал «Фармації» до ₴35 млн

Комунальне підприємство «Фармація». Фото з відкритих джерелКомунальне підприємство «Фармація». Фото з відкритих джерел

Миколаївська обласна рада збільшила статутний капітал комунального підприємства «Фармація» до 35 мільйонів гривень. 

Відповідне рішення було прийнято під час позачергової онлайн-сесії, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктом рішення, кошти на збільшення статутного капіталу будуть виділені з обласного бюджету. Метою такого кроку є стабілізація роботи підприємства в умовах воєнного стану та забезпечення його ефективного функціонування відповідно до покладених завдань у сфері охорони здоров’я.

Під час обговорення голова Миколаївської облради Антон Табунщик зазначив, що підприємство отримало фінансування ще у 2023 році. 

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— Питання обумовлено необхідністю приведення статутних документів підприємства у відповідність та формування статутного капіталу за рахунок коштів виділених в 2023 році. Зазначене питання розглянуто трьома комісіями, — сказав він.

Рішення одноголосно підтримали 39 депутатів.

Як відомо, у 2023 році Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень. 

До цього «НикВести» писали, що Павло Ришков претендує на посаду директора збиткового обласного комунального підприємства «Фармація». За його словами, в Миколаєві він має кілька аптечних закладів, і його бізнес «успішний».

Також повідомлялось, що Миколаївська обласна рада за поданням голови ОВА Віталія Кіма, користуючись воєнним станом, планує окрім головних лікарів також поза конкурсом призначити директора комунального підприємства «Фармація». 

У грудні 2023 року КП очолив Павло Ришков.

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