Сена знову відкрита для купання: у Парижі вперше за 100 років дозволили плавати у річці

Люди плавають у Сені в день її відкриття у Парижі, 5 липня. Фото: Tom Nicholson / Getty Images

У Парижі офіційно дозволили купатися в Сені — вперше з 1923 року. Уранці 5 липня десятки людей зібралися біля плавальної зони Брас-Марі, щоб пірнути у воду, що стала символом Олімпіади-2024.

Купання в річці стало можливим завдяки багаторічним зусиллям із покращення її якості, пише France24.

Сезонному відкриттю річки можна завдячувати Олімпіаді 2024 року у Парижі, адже тоді плавці та тріатлоністи змагалися у її водах. Для цього воду ретельно очищували, а на підготовку витратили близько 1,4 мільярда євро.

Плавальні зони облаштовані роздягальнями, душами, місцями для відпочинку та здатні прийняти до 300 людей одночасно. Безпеку забезпечують рятувальники, а рівень чистоти води контролюють щодня. Проте влада застерігає: у разі дощу купання можуть обмежити через ризик потрапляння дощових і стічних вод до річки.

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Сезон купання в Сені триватиме до 31 серпня і буде безкоштовним для всіх охочих.

Обіцянка скасувати заборону на купання тягнулися ще з 1988 року, коли тодішній мер Парижа та майбутній президент Жак Ширак вперше виступив за її скасування.

Президент Емманюель Макрон напередодні відкриття, описав цей крок як результат «колективних зусиль» та момент «гордості» за Францію.

«Один з моїх попередників, тодішній мер Парижа, мріяв про Сену, де кожен міг би плавати», — написав він.

Нагадаємо, що у липні минулого року, очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.