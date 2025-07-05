Нацбанк випустив монету на честь Нацполіції

Монета присвячена Національній поліції України. Фото: НБУ

Національний банк України 4 липня ввів в обіг пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену 10-річчю Національної поліції України.

Монета вшановує професіоналізм, мужність та щоденну службу правоохоронців на благо громадян, повідомили в НБУ.

Зазначається, що нова монета є символом поваги та вдячності всім, хто стоїть на варті правопорядку, як на фронті, так і в тилу.

Монета присвячена Національній поліції України. Фото: НБУ

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Її аверс ідентичний до обігової монети зразка 2018 року: в центрі — номінал, рік випуску та Герб України. Реверс прикрашає композиція з представниками різних підрозділів поліції, над якою розміщена емблема Нацполіції, а по колу — гасло «Служити та захищати».

У готівковий обіг планують ввести близько 10 мільйонів монет. Частина з них буде представлена в спеціально оформлених сувенірних роликах по 25 штук, з дизайном на тлі прапора України та емблемою Національної поліції. Тираж таких роликів — 20 тисяч.

Монета присвячена Національній поліції України. Фото: НБУ

Раніше Національний банк увів в обіг другу монету з серії «Збройні Сили України», що вшановує українську зброю та її творців — «Українська бавовна. Лелека-100».