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Близько 35% херсонських випускників складали НМТ за кордоном

Захід для випускників Захід для випускників "Золота надія Херсонщини", Київ, 25 червня 2025 року. Суспільне Херсон

Цьогоріч національне мультипредметне тестування (НМТ) пройшли 930 випускників шкіл Херсонської громади. З них 13 учнів отримали максимальні 200 балів з одного або двох предметів. Минулого року таких було 18, але кількість випускників цьогоріч зросла.

Як повідомила «Суспільному» начальниця міського управління освіти Наталя Журженко, близько 35% херсонських школярів складали НМТ за кордоном, адже тимчасово перебувають поза межами України, однак планують вступати до українських вишів.

«Минулого року тест складали 893 учні, цього року — вже 930. Багато з них приходили на пункти тестування за кордоном», — зазначила Наталя Журженко.

Також зросла кількість учнів, які отримали свідоцтва з відзнакою — цього року їх 130, торік було 90.

За інформацією директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максима Кирпенка, загалом у регіоні НМТ складали 2037 випускників.

Нагадаємо, що у 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею імені Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

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