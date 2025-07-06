Близько 35% херсонських випускників складали НМТ за кордоном

Захід для випускників "Золота надія Херсонщини", Київ, 25 червня 2025 року. Суспільне Херсон

Цьогоріч національне мультипредметне тестування (НМТ) пройшли 930 випускників шкіл Херсонської громади. З них 13 учнів отримали максимальні 200 балів з одного або двох предметів. Минулого року таких було 18, але кількість випускників цьогоріч зросла.

Як повідомила «Суспільному» начальниця міського управління освіти Наталя Журженко, близько 35% херсонських школярів складали НМТ за кордоном, адже тимчасово перебувають поза межами України, однак планують вступати до українських вишів.

«Минулого року тест складали 893 учні, цього року — вже 930. Багато з них приходили на пункти тестування за кордоном», — зазначила Наталя Журженко.

Також зросла кількість учнів, які отримали свідоцтва з відзнакою — цього року їх 130, торік було 90.

За інформацією директора Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максима Кирпенка, загалом у регіоні НМТ складали 2037 випускників.

Нагадаємо, що у 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею імені Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.