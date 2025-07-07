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Адміністрація Заводського району Миколаєва збирається за ₴2,6 млн відремонтувати п'ять кварталів тротуару

Дорога по вулиці Євгенія Логінова у Миколаєві, скриншот з Google MapsДорога по вулиці Євгенія Логінова у Миколаєві, скриншот з Google Maps

У Заводському районі збираються відремонтувати тротуарну дорогу по вулиці Євгенія Логінова. Загалом це близько п’яти кварталів покриття від будинку №15 до будинку №19.

Відповідний тендер опублікований у системі ProZorro, пишуть «МикВісті».

На ремонт тротуару Адміністрація Заводського району планує витратити 2,6 мільйона гривень. Підрядник повинен буде виконати ці роботи до кінця літа — 27 серпня 2025 року. 

Серед робіт — встановлення двох залізобетонних опор вуличного освітлення з світильниками та відновлення тротуарного покриття. А середньомісячна заробітна плата робітників має складати 20,3 тисячі гривень, йдеться у тендерній документації.

Наразі триває процес подачі заявок від майбутніх учасників аукціону, підрядника обиратимуть після 12 липня.  

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Нагадаємо, що у Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції.

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