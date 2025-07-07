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У Миколаєві суд наклав арешт на майно аптечної мережі, яка могла продавати фальсифікований «Оземпік»

Покупець у аптеці. Фото: ЧаРівнеПокупець у аптеці. Фото: ЧаРівне

У Миколаєві суд арештував партії препаратів, зокрема «Оземпік», вилучених під час обшуків в аптеках мережі «СітіМед», яку підозрюють у продажу фальсифікованих ліків.

Відповідну ухвалу 1 липня виніс Заводський районний суд Миколаєва, пишуть «МикВісті». 

За даними слідства, житель Миколаєва звернувся до СБУ зі скаргою, що після вживання препарату «Оземпік», придбаного в аптеці «СітіМед» на вулиці Миколаївській, він відчув погіршення самопочуття. 

«Потерпілий 19 лютого прийшов до аптеки «СітіМед» на вулиці Миколаївській, 15/2 у Миколаєві, щоб придбати препарат для схуднення. Фармацевт запропонував йому «Оземпік» за 12 000 гривень, і він погодився. Після вживання препарату чоловік відчув погіршення самопочуття. 3 березня він знову купив цей самий засіб у тій самій аптеці — і знову виникли нудота та запаморочення. Після цього він почав шукати інформацію про «Оземпік» і з’ясував на сайті Держлікслужби, що цей препарат заборонений для реалізації та застосування в Україні», — зазначено в судовому рішенні. 

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Згідно з листом Держлікслужби від 26 лютого 2025 року, препарат «Оземпік» не проходив державний контроль якості в Україні. Щоб запобігти обігу фальсифікованих або неякісних ліків, служба на підставі звернень офіційного представника виробника — компанії «Ново Нордіск Україна» — заборонила окремі серії цього препарату, які не ввозилися до країни офіційно та мають ознаки підробки.

Крім того, слідство встановило, що «Оземпік» вільно продавався в аптеках мережі «СітіМед» (ТОВ «Мультистор»). Під час перевірок також виявили, що мережа реалізує інший незареєстрований препарат — краплі для очей AZARGA, який, як і «Оземпік», не має дозволу на роздрібну торгівлю в Україні.

Препарати потрапляли до аптек через склад у місті Одеса.

13 червня правоохоронці провели обшук в офісі ТОВ «Мультистор» на вул. Краснова, 8 в Одесі. Було вилучено п’ять мобільних телефонів різних моделей, дві папки з фінансовими та імпортними документами компанії, а також упаковку «Оземпіку». Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури про арешт вилученого майна. 

Кримінальне провадження відкрито за частини 2 статті 190 кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва — на вулиці 3-я Слобідська та проспекті Центральному мешканці масово скаржаться на скупчення наркозалежних біля аптек, які видають препарати за державною програмою. 

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