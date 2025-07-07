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У «Дії» запустили новий розділ для ветеранів

У «Дії» запустили новий розділ для ветеранів. Фото: МінцифриУ «Дії» запустили новий розділ для ветеранів. Фото: Мінцифри

У застосунку «Дія» запустили новий розділ, який містить сервіси для ветеранів і ветеранок.

Про це повідомили в пресслужбі «Дії».

Новий розділ має назву «Ветеран PRO» й наразі містить такі сервіси:

  • підтвердження статусу людини з інвалідністю;
  • пошук фахівця супроводу;
  • заявка на участь у програмах «єОселя» та «єВідновлення» з пільговими умовами;
  • отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт»;
  • оформлення заявки на субсидію.

Щоб знайти відповідний розділ, потрібно в застосунку «Дія» відкрити «Сервіси», після чого зверху обрати «Ветеран PRO».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації «Ветеран PRO» заявив, що сам застосунок буде автоматично адаптовуватися, коли ним користується ветеран, щоб пропонувати саме ветеранські послуги, пише «Інтерфакс-Україна».

Заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський повідомив, що надалі у «Ветеран Pro» будуть доступні такі сервіси: актуалізація даних у Реєстрі ветеранів, пошук стоматології, реабілітаційних центрів і центрів протезування, інформування про спортивні змагання, а також цифровізація пільгових квитків для ветеранів.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» планують запровадити нову функцію — можливість залишати голосові або текстові скарги на роботу державних органів. Звернення потраплятимуть безпосередньо до міністрів.

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