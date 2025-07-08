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За рік після ракетного удару в Охматдиті провели понад 10 тисяч операцій, — Ляшко

Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «МикВісті»Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «МикВісті»

Після російської ракетної атаки 8 липня 2024 року лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели понад 10 тисяч операцій, а майже 22 тисячі дітей пройшли стаціонарне лікування.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, лікарня не припиняла роботу жодного дня. Наразі в Охматдиті триває повноцінне відновлення без зупинки лікувального процесу.

«За кілька днів лікарня знову відкрила свої двері для пацієнтів. Відділення перевели до сучасного корпусу, який, попри ушкодження, не зупинився. І не зупиняється. За рік тут провели понад 10 тисяч операцій — третина з них складні, рідкісні, іноді унікальні. Стаціонарну допомогу отримали майже 22 тисячі дітей. Понад 176 тисяч разів пацієнти зверталися до поліклініки», — зазначив Віктор Ляшко.

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Удар по «Охматдиту» 8 липня

Росія у понеділок, 8 червня, атакувала Київ. Ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Загалом у середині дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС було відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих в Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.

На вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в Охматдиті тривали. Відомо, що удар припав на корпус, де дітям здійснювали діаліз — очищення крові за ниркової недостатності.

Під час рятувально-пошукової операції з-під завалів рятувальники витягли тіла двох дітей та їхньої матері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися : дві людини загинули, 32 поранені.

Згодом у СБУ підтвердили, що Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Слід зазначити, що міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах повідомив, що його країна готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні «Охматдит» у Києві.

У свою чергу, «Укрзалізниця» надала притулок у лаунж-зонах вокзалу та забезпечила транспортування для всіх сімей, які перебували в «Охматдиті».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що із резервного фонду держбюджету направили 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в Охматдиті.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» не підлягає відновленню.

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