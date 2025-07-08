«Міськрада все. Пора на вихід», — вдруге поспіль на сесії не змогли розглянути усі питання

Депутати на зісіданні сесії до початку повномаштабного вторгнення. Архівне фото «МикВісті»

Депутати Миколаївської міської ради вдруге не змогли допрацювати проєкти рішень 45-ї сесії міської ради. Довелося знову оголошувати перерву.

Про це стало відомо під час засідання сесії, повідомляють «МикВісті».

Депутати почали розглядати питання затвердження меж скверу в Тернівці на вулиці Сухопутних Військ України (колишня вулиця 116 Дивізії). Загальна площа скверу — майже 2,9 гектара. Однак у голосуванні взяли участь лише 27 депутатів із 30 присутніх.

Міський голова Олександр Сєнкевич попросив депутатів бути активнішими та долучатись до голосування, однак це не допомогло і достатньої кількості голосів не набралось.

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—Мені здається, що ця міська рада вже все, видихнулися. Пора на вихід, — прокоментував роботу колег депутат Артем Ільюк. —Я б не робив таких передчасних висновків, але люди у нас не можуть зібратися, щоб попрацювати дві-три години, щоб розглянути питання, — відповів мер Олександр Сєнкевич.

Міський голова зазначив, що для завершення сесії не вистачило хвилин 20, проте немає сенсу продовжувати, тому оголосив перерву.

— Нам необхідно оголошувати перерву у засіданні. Треба буде, щоб депутати відповідали не лише, чи готові взяти участь у сесії у такий-то день, а й чи зможуть працювати там три години, — резюмував міський голова.

Перед цим депутати розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, що засідання чергової сесії Миколаївської міської ради, яке відбулося 26 червня, достроково завершили через нестачу голосів для прийняття рішень.

У порядку денному — понад 200 питань, серед них: 177 земельних, 26 поточних, 16 питань з голосу, а також бюджетні. Втім депутати встигли розглянути лише частину з них. Зокрема: