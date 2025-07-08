У Миколаєві комунальники прибрали сміття на зупинці після звернення мешканця

У Миколаєві комунальники швидко відреагували на скаргу про захаращену зупинку громадського транспорту в Інгульському районі.

Про виконану роботу повідомили у Службі оперативного реагування у коментарях під дописом.

Там зазначили, що працівники КП «Миколаївські парки» прибрали територію, опублікували фото вже чистої зупинки та додали лаконічний підпис.

«Зупинку прибрано», — написали комунальники.

Комунальники прибрали сміття на зупинці у Миколаєві. Фото: Служба оперативного реагування Комунальники прибрали сміття на зупинці у Миколаєві. Фото: Служба оперативного реагування

Нагадаємо, раніше миколаївець Дмитро поскаржився на стан зупинки трамваїв «вулиця Будівельників».

Занедбана зупинка в Інгульському районі. Фото: мешканець Миколаєва

Як повідомлялось, жителі різних районів Миколаєва звернулись до міської влади зі скаргами на сміття.