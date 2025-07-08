У Миколаєві комунальники прибрали сміття на зупинці після звернення мешканця
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- Світлана Іванченко
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20:34, 08 липня, 2025
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У Миколаєві комунальники швидко відреагували на скаргу про захаращену зупинку громадського транспорту в Інгульському районі.
Про виконану роботу повідомили у Службі оперативного реагування у коментарях під дописом.
Там зазначили, що працівники КП «Миколаївські парки» прибрали територію, опублікували фото вже чистої зупинки та додали лаконічний підпис.
«Зупинку прибрано», — написали комунальники.
Нагадаємо, раніше миколаївець Дмитро поскаржився на стан зупинки трамваїв «вулиця Будівельників».
Як повідомлялось, жителі різних районів Миколаєва звернулись до міської влади зі скаргами на сміття.
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