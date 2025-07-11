На конференції в Римі Миколаївщина представила проєкти з водопостачання, енергії та житла для ВПО

Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови. Фото: Миколаївська ОВА

Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови громад на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

У перший день конференції громади області представили низку пріоритетних ініціатив, спрямованих на розв’язання ключових інфраструктурних проблем.

Зокрема, перший заступник Коблівського сільського голови Вадим Бессонов повідомив, що громада презентувала чотири проєкти, серед яких – проєкти з водозабезпечення і водовідведення, будівництва сміттєпереробного заводу, житла для ВПО та вітрових електростанцій.

— Головний та найпринциповіший з них – система водозабезпечення та водовідведення. Ми прагнемо зробити громаду сталою та енергонезалежною, – зазначив він.

Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови. Фото: Миколаївська ОВА Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови. Фото: Миколаївська ОВА

А Олександрівський селищний голова Микола Бензар представив інфраструктурні ініціативи.

— Маємо за честь бути частиною цього солідного форуму. Привезли два проєкти – водогін від Південноукраїнська до Олександрівки та будівництво спортивної школи для дітей. Дякуємо Миколаївській ОВА за можливість презентувати нашу громаду на міжнародному рівні, – поділився враженнями очільник громади.

Тим часом секретар Новоодеської міської ради Олена Брусенко зосередилася на проєктах енергозабезпечення та екології.

— Наш пріоритет – залучити інвесторську підтримку для встановлення сонячних батарей на водонасосній станції. Це критично важливо для забезпечення водою міста навіть у разі перебоїв з електропостачанням. Також нагальною є потреба у будівництві локальних очисних споруд для лікарні та житлового мікрорайону, – зауважила вона.

Усі представники громад Миколаївщини підкреслюють важливість живого спілкування з міжнародними партнерами та можливість безпосередньо презентувати потреби й потенціал своїх територій.

Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови. Фото: Миколаївська ОВА Представники Миколаївщини презентували проєкти відбудови. Фото: Миколаївська ОВА

Довідково: Ukraine Recovery Conference — це щорічна міжнародна конференція з відновлення України, яка у 2025 році проходить у Римі 10–11 липня. Її мета – мобілізація політичної, технічної та фінансової підтримки для України. Серед головних тем: економічне зростання, реформи, відбудова інфраструктури, залучення інвестицій, енергетична безпека, людський капітал і європейська інтеграція.

Для громад Миколаївщини участь у такій події – це шанс бути почутими на міжнародному рівні, знайти підтримку, донорів, партнерів та інвесторів, що допоможе у відбудові та зміцненні регіону.