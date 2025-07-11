Швейцарія виділить майже €5 мільярдів на відновлення України
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- Альона Коханчук
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11:53, 11 липня, 2025
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Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у відновленні країни.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Швейцарія вважає допомогу Україні своїм стратегічним пріоритетом і планує виділити на проєкти відновлення до 2036 року 5 мільярдів швейцарських франків (близько €4,8 мільярдів євро).
Угода передбачає безповоротну фінансову й технічну допомогу — зокрема на закупівлю товарів і послуг у швейцарських компаній для таких сфер:
- енергетика;
- транспорт і мобільність;
- машинобудування;
- будівництво;
- водопостачання;
- реагування на надзвичайні ситуації.
Проєкти обиратимуться через публічні закупівлі за швейцарським законодавством, брати участь у них зможуть лише компанії зі Швейцарії.
Серед головних критеріїв — користь для відновлення України, внесок у «зелений» перехід та Цілі сталого розвитку, створення робочих місць і професійне навчання українців.
Раніше повідомлялося, що Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.
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