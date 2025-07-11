Швейцарія виділить майже €5 мільярдів на відновлення України

Україна та Швейцарія уклали угоду про співпрацю у сфері відновлення. Фото: Офіс президента

Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії підписали нову двосторонню угоду про співпрацю у відновленні країни.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Швейцарія вважає допомогу Україні своїм стратегічним пріоритетом і планує виділити на проєкти відновлення до 2036 року 5 мільярдів швейцарських франків (близько €4,8 мільярдів євро).

Угода передбачає безповоротну фінансову й технічну допомогу — зокрема на закупівлю товарів і послуг у швейцарських компаній для таких сфер:

енергетика;

транспорт і мобільність;

машинобудування;

будівництво;

водопостачання;

реагування на надзвичайні ситуації.

Проєкти обиратимуться через публічні закупівлі за швейцарським законодавством, брати участь у них зможуть лише компанії зі Швейцарії.

Серед головних критеріїв — користь для відновлення України, внесок у «зелений» перехід та Цілі сталого розвитку, створення робочих місць і професійне навчання українців.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія може розглянути можливість участі своїх військових у майбутній миротворчій місії в Україні, якщо надійде відповідний запит і уряд ухвалить позитивне рішення.