Українці заснували понад 70 тисяч бізнесів у Польщі за два роки

Відкриття ФОП. Фото: pixabay

З січня 2022 року по грудень 2024 року громадяни України відкрили у Польщі близько 77 700 приватних підприємств, що становить 9% від усіх новостворених ФОПів у країні.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дані Puls Biznesu.

Підприємницьку активність українців підтримує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Після початку повномасштабної війни банк виділив 2 мільйони євро на підтримку переміщених осіб. Зокрема, допомога надається у вигляді грантів на консультаційні послуги для компаній, заснованих українцями за межами України, або тих, які вже працевлаштовують чи планують працевлаштовувати українців.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч закрилось на 37 тисяч 967 ФОПів більше, ніж відкрилось. Торік ситуація була іншою: за той самий період навпаки відкрилось на 7 тисяч 166 більше, ніж закрилось.