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На Миколаївщині за тиждень одружилися 105 пар

За тиждень одружилися 105 пар. Фото: МінюстЗа тиждень одружилися 105 пар. Фото: Мінюст

За минулий тиждень на Миколаївщині зареєстрували 105 нових шлюбів.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції. 

В Україні загалом за тиждень офіційно зареєстрували 3154 шлюби. Найбільше шлюбів укладено у таких регіонах:

  • Київ — 750

  • Дніпропетровська область — 247

  • Львівська область — 212

  • Харківська область — 206

  • Одеська область — 158

Статистика Мінюсту щодо заключення шлюбів за тиждень. Фото: статистикаСтатистика Мінюсту щодо заключення шлюбів за тиждень. Фото: статистика

Нагадаємо, що розірвання шлюбу: як усе оформити правильно

Читайте також: Як відновити свідоцтво про народження чи шлюб, зареєстровані в радянські часи.

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