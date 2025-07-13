На Миколаївщині за тиждень одружилися 105 пар
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- Аліна Квітко
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15:48, 13 липня, 2025
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За минулий тиждень на Миколаївщині зареєстрували 105 нових шлюбів.
Про це повідомили в Міністерстві юстиції.
В Україні загалом за тиждень офіційно зареєстрували 3154 шлюби. Найбільше шлюбів укладено у таких регіонах:
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Київ — 750
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Дніпропетровська область — 247
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Львівська область — 212
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Харківська область — 206
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Одеська область — 158
Нагадаємо, що розірвання шлюбу: як усе оформити правильно.
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