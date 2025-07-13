На Миколаївщині за тиждень одружилися 105 пар

За тиждень одружилися 105 пар. Фото: Мінюст

За минулий тиждень на Миколаївщині зареєстрували 105 нових шлюбів.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

В Україні загалом за тиждень офіційно зареєстрували 3154 шлюби. Найбільше шлюбів укладено у таких регіонах:

Київ — 750

Дніпропетровська область — 247

Львівська область — 212

Харківська область — 206

Одеська область — 158

Статистика Мінюсту щодо заключення шлюбів за тиждень. Фото: статистика

Нагадаємо, що розірвання шлюбу: як усе оформити правильно.

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