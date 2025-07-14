У Миколаєві з’явиться центр для швидкої взаємодії служб у разі надзвичайних ситуацій

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві хочуть створити Ситуаційний центр з метою покращення координації екстрених служб, підвищення безпеки мешканців та оперативного реагування на загрози військового, техногенного або природного характеру.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Ситуаційний центр працюватиме цілодобово та забезпечуватиме обмін інформацією між службами міста й екстреними структурами — поліцією, ДСНС, швидкою допомогою, газовими й енергетичними аварійними службами.

Серед завдань центру:

оповіщення населення про надзвичайні ситуації;

організація, моніторинг і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку;

моніторинг оперативної обстановки в у мережі Інтернет, соціальних мережах, комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Миколаїв»;

взаємодія з оперативними службами під час надзвичайних подій;

координація дій аварійних бригад на місцях;

організація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

Організація ефективної взаємодії з міськими службами, комунальними підприємствами, держорганами та населенням.

До складу центру увійдуть представники управлінь міської ради, комунальних підприємств та чергові служб. У разі необхідності до роботи залучатимуть і представників поліції, ДСНС та інших структур.

«У приміщенні Ситуаційного центру для забезпечення координації дій, здійснення цілодобового чергування та організації збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про оперативну обстановку в місті, перебувають та функціонують, за згодою їх керівництва: представники Управління патрульної поліції в Миколаївській області, представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, ПРАТ «Миколаївська ТЕЦ» (в опалювальний період), інші служби та підрозділи», — йдеться в документі.

Очолюватиме центр радник міського голови, а в разі його відсутності — начальник управління з питань надзвичайних ситуацій.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що на Миколаївщині також мали створити обласний ситуаційний центр, який об'єднає камери відеоспостереження з територіальних громад та основних доріг в єдину систему моніторингу. Для реалізації проєкту статутний капітал КП «Миколаївська обласна варта» збільшать на 12 мільйонів. Новий підрозділ забезпечуватиме безпеку в громадах, які не мають власних систем, із можливістю аналізу даних у режимі реального часу.