У Польщі з 2026 року планують надіслати понад 200 тисяч повісток на ВЛК, включно з жінкам, — ЗМІ

У Польщі з 2026 року понад 200 тисяч людей, включно з жінками, отримають повістки на ВЛК. Ілюстраційне фото: Getty Images/Klaudia Radecka/NurPhoto

З початку 2026 року польська влада планує надіслати близько 235 тисяч повісток громадянам і громадянкам країни для проходження військово-лікарської комісії. Це буде обов’язкове обстеження для визначення придатності до служби в армії.

Про це повідомляє польське видання Wyborcza.

За інформацією журналістів, повістки надсилатимуть з 2 лютого до 30 квітня, окрім офіційних вихідних. Особи, які отримають виклик, повинні будуть пройти медичний огляд і поспілкуватися з представником військової структури. Після цього їхні дані внесуть до військового реєстру.

Повістки отримають чоловіки, які вже досягли 19 років, а також частина жінок, які мають або здобувають освіту за спеціальностями, корисними для оборонного сектору. Серед таких професій — медики, реабілітологи, лаборанти, програмісти й перекладачі.

Кожному, хто пройде комісію, буде присвоєно військову категорію. Всього їх передбачено чотири:

A — придатний до служби;

B — тимчасово непридатний;

D — непридатний у мирний час (із винятками);

E — повністю непридатний і в мирний, і в воєнний час.

Військовий квиток отримає лише той, хто сам виявить бажання служити. Інших зарахують до пасивного резерву.

Окрім юнаків, які тільки досягли 19 років, повістки також надішлють чоловікам віком 20–24 роки, які досі не мають визначеної категорії, а також тим, кого раніше визнали тимчасово непридатними.

Нагадаємо, жительки Данії з 1 липня зобов’язані ставати на військовий облік та проходити строкову службу, якщо їх оберуть у спеціальній лотереї.