Головний озеленювач Миколаєва сказав, що не декларує житло, бо не має нерухомості в місті

Дмитро Чучмай. Скриншот з відео

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай не вказав у своїй декларації житло, яке орендує.

У прямому ефірі, відповідаючи на питання стосовно володіння майна у Миколаєві він зазначив, що всю актуальну інформацію він вказав у декларації.

За його словами він не має власного житла у Миколаєві, а лише винаймає.

«Це дуже турбує мешканців міста, тому я хочу пояснити ще раз. Нерухомість, якою я володію, вказана у щорічній декларації. Іншої нерухомості у Миколаєві я не маю. Мешкаю я в орендованій квартирі, за яку сплачую власні кошти», — повідомив Дмитро Чучмай.

Варто зазначити, що у декларації Дмитро Чучмай вказав місцем своєї реєстрації Маріуполь Донецької області, який уже три роки перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Водночас у декларації керівник комунального підприємства зазначив, що фактично проживає в місті Миколаїв, однак у розділі про нерухомість не вказав жодної квартири чи будинку, в яких мешкає. У документі міститься інформація лише про володіння часткою квартири та будинку у Маріуполі. Однак посадовці зобов’язані вказувати не лише нерухомість, яка перебуває у їхній власності або у власності членів родини, а й адресу постійного або тимчасового проживання.

Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая за 2024 рік Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая за 2024 рік Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитра Чучмая за 2024 рік

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві числяться 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

«Миколаївські» парки також планують взяти до 43 мільйонів гривень кредиту на оновлення спецтехніки, яка буде використовуватися для зимового та літнього прибирання міста. А загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень.

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