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Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України

Фото: Getty ImagesПольща змінить умови розміщення біженців з України. Фото: Getty Images

Із 1 листопада центри колективного розміщення біженців у Польщі прийматимуть лише представників вразливих категорій.

Відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні Ради міністрів 15 липня, пише «Польське радіо».

Згідно з документом, польський уряд поступово згортатиме роботу тимчасових притулків для українців. Право на проживання в державних центрах залишать тільки для осіб із числа захищених груп — людей літнього віку, вагітних жінок та осіб з інвалідністю. Решті українських біженців доведеться шукати альтернативне житло.

Також зазначили, що для тих, хто не підпадає під категорію вразливих, буде доступна нова програма під назвою «Разом до незалежності», яка передбачає фінансову допомогу для оренди житла та курси польської мови.

Уряд обґрунтовує ці зміни необхідністю адаптації форми підтримки до актуальних потреб. Зазначається, що вже зараз понад половина мешканців притулків у Польщі оплачують частину вартості проживання після 120 днів перебування в країні.

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року.

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