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ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року

Українці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty ImagesУкраїнці на мітингу у центрі Амстердама, 24 лютого 2024 року. Фото: Getty Images

Європейський Союз ухвалив рішення подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року.

У Раді ЄС наголосили, що ця система дозволяє уникнути перевантаження національних систем притулку, адже людям не потрібно подавати індивідуальні заяви.

Офіційне затвердження рішення очікується під час однієї з наступних сесій Ради.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк підкреслив, що це рішення демонструє солідарність Євросоюзу з українським народом, поки тривають російські обстріли. Польське головування також розпочало обговорення майбутньої стратегії щодо поступового припинення тимчасового захисту після завершення війни.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов заявив, що у випадку припинення або завершення війни серйозно розглянуть можливість повернення в Україну 30% українських біженців, ще 40% можуть повернутися згодом.

Загалом, станом на січень 2025 року 21% українців готові  залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.

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