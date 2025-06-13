ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
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- Марія Хаміцевич
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16:15, 13 червня, 2025
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Європейський Союз ухвалив рішення подовжити термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Раніше він був чинним до березня 2026 року.
У Раді ЄС наголосили, що ця система дозволяє уникнути перевантаження національних систем притулку, адже людям не потрібно подавати індивідуальні заяви.
Офіційне затвердження рішення очікується під час однієї з наступних сесій Ради.
Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк підкреслив, що це рішення демонструє солідарність Євросоюзу з українським народом, поки тривають російські обстріли. Польське головування також розпочало обговорення майбутньої стратегії щодо поступового припинення тимчасового захисту після завершення війни.
Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов заявив, що у випадку припинення або завершення війни серйозно розглянуть можливість повернення в Україну 30% українських біженців, ще 40% можуть повернутися згодом.
Загалом, станом на січень 2025 року 21% українців готові залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.
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