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ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року

ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, фото: pon.org.uaЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, фото: pon.org.ua

Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, яке відбудеться 12–13 червня у Люксембурзі, Європейський Союз планує продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року.

Про повідомив посол України в ЄС Всеволод Ченцов, передає Європейська правда.

Посол наголосив, що це рішення ухвалюється з огляду на безпекову ситуацію в Україні, яка, на жаль, не поліпшується. За його словами, майже половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС, — це жінки, а близько третини — діти.

Також Всеволод Ченцов розповів, що наступного тижня до Брюсселя приїде віце-прем’єр-міністр Олексій Чернишов, який обговорюватиме з європейськими посадовцями питання подальшої долі тимчасового захисту та можливого повернення українців, коли ситуація дозволить.

Після консультацій із Києвом Єврокомісія має окреслити своє бачення, як завершити дію директиви після березня 2027 року.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов заявив, що у випадку припинення або завершення війни серйозно розглянуть можливість повернення в Україну 30% українських біженців, ще 40% можуть повернутися згодом.

Загалом, станом на січень 2025 року 21% українців готові  залишити країну у разі повного відкриття кордонів. Основними причинами такого рішення є відсутність можливостей для розвитку, наслідки війни та недостатня соціальна підтримка.

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